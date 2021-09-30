ФСБ России ищет главреда издания The Insider, которое расследовало дело MH17 и отравление Навального. У его родителей провели обыски

Дело против Доброхотова завели из-за якобы незаконного пересечения границы в направлении Украины. В ГПСУ назвали эти утверждения манипулятивной риторикой ФСБ Фото: Роман Доброхотов / Facebook

В ФСБ заявляют, что "выявили и задокументировали факт" такого пересечения Доброхотовым границы в августе этого года.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Доброхотов, реализуя свой преступный умысел, в ночное время с 31 июля на 1 августа прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска", – утверждается в релизе.

Против Доброхотова открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы РФ). Как рассказала РБК адвокат журналиста Юлия Кузнецова, 23 сентября ФСБ объявила в розыск Доброхотова. В релизе ведомства сообщается, что его хотят задержать.

Сейчас ФСБ проводит следственные и "дополнительные оперативно-разыскные" мероприятия. Как сообщало The Insider, сегодня в рамках этого дела дома у родителей Доброхтова провели обыски, жену журналиста увезли на допрос, к ней не пустили адвоката.

Доброхотов заявил, что уголовное дело "высосано из пальца", его заявление опубликовало The Insider сегодня. Журналист подчеркивает: имел полное право покидать территорию России. По мнению Доброхотова, цель уголовного преследования – "оказать давление на родственников и получить доступ к телефонам и компьютерам в надежде прочитать переписку" и узнать о его местонахождении.

"Не было никаких других причин вломиться в 6.00 в квартиру моих родителей и к жене, с которой в этот момент находились мои маленькие дети", – подчеркнул он.

По словам главреда The Insider, после обысков в августе у него изъяли загранпаспорт, но оставили общегражданский паспорт.

Журналист заявил, что в целях безопасности не будет рассказывать, как пересек границу РФ, кроме того, он сообщил, что пока не хочет называть страну, в которой сейчас находится. "Даже не столько из соображений безопасности, сколько потому, что я все время в движении, пока нет места, о котором я сказал бы "я живу здесь", – пояснил он.

Госпогранслужба Украины не подтвердила и не опровергла информацию о якобы незаконном пересечении Доброхотовым границы. Спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии "Радіо Свобода" назвал эти утверждения манипулятивной риторикой ФСБ.

Доброхотов подчеркнул, что его отъезд и уголовное дело не повлияют на работу издания.