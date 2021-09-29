СБУ сообщила о подозрении украинцу, которого ФСБ завербовала для убийства украинского спецназовца

"Злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году убила украинского спецназовца в Ровенской области. Подозреваемый тайно переправил из РФ оружие для совершения преступления. Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения", – говорится в сообщении.

По данным следствия, двух граждан Украины завербовала ФСБ "для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины".

"В апреле 2016 года они прибыли из РФ на территорию нашей страны для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и работников отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам". Впоследствии участники группы получили задание и убили украинского офицера военного подразделения спецназначения", – проинформировали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.