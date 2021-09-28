СБУ задержала топ-чиновника бронетанкового завода, который в 2014 году "разваливал" оборонную сферу Украины

"По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники. Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству был нанесен ущерб в размере 12 млн грн.

Как отметили в СБУ, в конце 2014 года, чтобы избежать ответственности за коррупционные схемы, экс-чиновник перебрался на оккупированные территории на Донбассе.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение подозреваемого и задержали его при пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская".

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания меры пресечения.