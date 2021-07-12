"Наживались на питании детей". В горсовете Харькова прошли обыски по делу о присвоении бюджетных 5 млн грн

По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные учреждения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий.

Как отметили в прокуратуре, лица, которые "наживались на питании детей", действуя в преступном сговоре, поставляли товары питания по завышенным ценам.

"Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов становились именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2018–2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова, по завышенным ценам поставлялись молоко, сыр и масло. Сумма незаконно присвоенных злоумышленниками бюджетных средств составляет более 5 млн грн.

9 июля правоохранители провели более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.