Горсовет Николаева обыскивали по делу о присвоении денег из бюджета – полиция

Полиция сообщила о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета за присвоение денег, выделенных из местного бюджета на обустройство парков и скверов.

Полицейские считают, что стоимость работ по благоустройству завысили более чем на 200 тыс. гривен Фото: npu.gov.ua

В рабочих кабинетах чиновников Николаевского горсовета и на территории фирмы-подрядчика его департамента жилищно-коммунального хозяйства прошли обыски. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины 28 декабря.

Должностных лиц подозревают в присвоении денег, которые выделили из местного бюджета на обустройство парков и скверов, а также прокладку тротуарной плитки. Работы заказал профильный департамент горсовета.

По данным полиции, в октябре 2019 года фирма-подрядчик и департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заключили соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова.

Работы по указанному договору провели не в полном объеме, а общую их стоимость завысили более чем на 200 тыс. гривен.

Во время обысков изъяли документы, договоры подрядов, черновые записи. Образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства направили на исследование.

Начальнику одного из отделов департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.