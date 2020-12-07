"СБУ ошиблась". В "Укрспецэкспорте" прокомментировали обыски, проведенные спецслужбой

"Укрспецэкспорт" заявил, что тендеры на поставку запчастей в Пакистан СБУ рассматривает как госизмену только потому, что такая статья Уголовного кодекса входит в компетенцию спецслужбы.

7 декабря государственное предприятие "Укрспецэкспорт" раскритиковало обыски, проведенные у них сотрудниками Службы безопасности Украины 3 декабря.

"Служба безопасности Украины с привлечением подразделения специального назначения "Альфа" провела обыски в государственной компании "Укрспецэкспорт". Сразу отметим, что никаких террористов в помещениях государственной компании не наблюдалось, а потому характер и способ проведения следственных действий явно не соответствовал реальной угрозе безопасности страны, которую пыталась продемонстрировать СБУ", – говорится в сообщении.

На предприятии предположили, что следствие было заинтересовано не только в изъятии документов для проверки данных, но и в попытке "создать общественный и геополитический резонанс".

"В пользу последней версии указывает тот факт, что разрешение суда на обыск СБУ получило еще 18 ноября, но реализовало его только через две недели, именно в день назначения нового руководителя ГК "Укроборонпром" ("Укрспецэкспорт" входит в состав этого концерна. --- "ГОРДОН"). При этом СБУ не проводило видеофиксации всех своих действий, как того требует закон. Безответственным было и то, что правоохранители, которые призваны беречь безопасность страны, предоставили во время обыска доступ к режимным объектам гражданским лицам без спецдопуска, чем создали предпосылки доступа к секретной информации", – объяснили в "Укрспецэкспорте".

Там отметили, что "подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или силовым методом пытаются влиять на кадровую политику компании".

На предприятии рассказали, что дело, в рамках которого проводились обыски, касаются шести тендеров на поставки в Пакистан запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид" с общим бюджетом более $20 млн. Выигрыш трех тендеров из шести в СБУ расследуют как "государственную измену", утверждает компания.

"Беспокойство вызывает тот факт, что СБУ не только ошиблось в фактических данных, но и вопреки им инициировала громкую статью Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Это, очевидно, объясняется исключительно тем, что только эта статья УК может расследоваться в рамках компетенции СБУ. Поэтому фабула "дотягивалась" в квалификации любым способом", – считают в "Укрспецэкспорте".

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

В тот же день в "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" пришли с обысками сотрудники СБУ. Агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, писало, что выемку документов проводили у главы "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздри, его заместителей Артура Максимова и Валерия Матвеева (заместитель по вопросам безопасности), а также у заместителя директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.