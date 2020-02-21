Офис генпрокурора провел обыск на предприятии "Укрспецэкспорта"

Правоохранители расследуют возможное присвоение и растрату имущества должностными лицами "Укроборонсервиса" – дочернего предприятия госкомпании "Укрспецэкспорт", сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры Офиса генерального прокурора 21 февраля провели обыск в комплексе зданий "Укроборонсервиса", которое является дочерним предприятием госкомпании "Укрспецэкспорт" и входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

В релизе сказано, что обыск проводили с привлечением специалистов внутреннего аудита "Укроборонпрома".

По данным следствия, должностные лица "Укроборонсервиса" вероятно, причинили государству значительные убытки "при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций".

"Кроме того, указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняли, о каких должностных лицах идет речь и когда могли совершаться преступления. Также не говорится о сумме убытков.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.