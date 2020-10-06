В Украине будет налажено производство боевых беспилотников – "Укрспецэкспорт"

"Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina, которая производит беспилотные авиационные комплексы Вayraktar TB2, завершили выполнение юридических процедур по созданию совместного предприятия по выпуску беспилотников. Об этом в интервью LB.uа, которое опубликовано 5 октября, рассказал генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря.
По его словам, стороны согласовывают обязательства по наполнению этого предприятия активами и гарантированным первым заказом.
"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от шести до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция", – уточнил Ноздря.
Он отметил, что Украина планирует получить 48 беспилотников. Это будет совместное производство, крупноузловая сборка на территории Украины, которая уменьшит стоимость каждого комплекса на 35%.
Сейчас идет выбор места для локализации производства, сказал гендиректор "Укрспецэкспорта".
В ноябре 2018 года стало известно о подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.
Украина и Baykar Makina подписали контракт о создании совместного предприятия для строительства боевых беспилотников. Об этом гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс заявил 11 октября 2019 года.