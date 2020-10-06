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В Украине будет налажено производство боевых беспилотников – "Укрспецэкспорт"

Украина планирует получить 48 беспилотников Вayraktar TB2, они будут выпущены на совместном турецко-украинском предприятии в Украине. Это позволит уменьшить стоимость каждого летательного аппарата на 35%, сообщил генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря.

В Украине будет налажено производство боевых беспилотников – "Укрспецэкспорт" / ГОРДОН

Фото: uprom.info

"Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina, которая производит беспилотные авиационные комплексы Вayraktar TB2, завершили выполнение юридических процедур по созданию совместного предприятия по выпуску беспилотников. Об этом в интервью LB.uа, которое опубликовано 5 октября, рассказал генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря.

По его словам, стороны согласовывают обязательства по наполнению этого предприятия активами и гарантированным первым заказом.

"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от шести до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция", – уточнил Ноздря.

Он отметил, что Украина планирует получить 48 беспилотников. Это будет совместное производство, крупноузловая сборка на территории Украины, которая уменьшит стоимость каждого комплекса на 35%.

Сейчас идет выбор места для локализации производства, сказал гендиректор "Укрспецэкспорта".

В ноябре 2018 года стало известно о подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. 

Украина и Baykar Makina подписали контракт о создании совместного предприятия для строительства боевых беспилотников. Об этом гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс заявил 11 октября 2019 года.

Теги: Украина, Турция, беспилотники, Укрспецэкспорт, Минобороны, ВСУ
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