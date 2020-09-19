ВСУ сбили беспилотник неприятеля на Донбассе

Беспилотник противника, который пересек линию разграничения, был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в штабе ООС.

19 сентября зафиксировано одно нарушение договоренностей о режиме тишины на Донбассе со стороны российско-террористических войск, а именно – неприятелем был запущен беспилотник. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"В районе населенного пункта Водяное в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", – сказано в сводке.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения не было, говорят в штабе.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе 22 июля согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на запрет, незаконные вооруженные формирования запускают боевые дроны в направлении украинских позиций, в частности, такие факты штаб ООС фиксировал 14-го и 15 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.