СБУ заявила о предотвращении "распродажи" арсенала воинской части в Николаеве криминалитету

"Распродажу" оружейного арсенала, по информации спецслужбы, устроил начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения.
По данным следствия, краденые боеприпасы и оружие военнослужащий продавал "заинтересованным лицам", в том числе местному криминалитету. Правоохранители задокументировали продажу 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.
В ходе обысков дома у военного и в помещении возле воинской части, где, по информации следствия, он хранил похищенное оружие, правоохранители нашли:
Военнослужащего задержали и объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). СБУ ищет других причастных к схеме.