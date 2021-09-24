"Не обратила внимания". Украинские пограничники задержали россиянку со снайперским прицелом, ножами и наручниками в багаже

Женщина пояснила, что рюкзак принадлежит ее сыну, а она не обратила внимания на его содержимое Фото: mvs.gov.ua

"Во время осмотра автомобиля пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили среди багажа россиянки рюкзак с опасными предметами. Среди них – ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические наручники, кобура к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм", – говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что рюкзак принадлежал ее сыну и на его содержимое она не обратила внимание, поскольку "забирала все свои вещи".

Опасные предметы изъяты. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.