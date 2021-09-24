ФСБ объявила о задержании гражданина Узбекистана, который якобы был агентом украинских правоохранителей

В спецслужбе утверждают, что на задержанном была аппаратура для скрытой фото- и видеосъемки и он якобы выполнял задание украинских правоохранителей, с которыми, по данным ФСБ, задержанный "на конфиденциальной основе" сотрудничал с 2019 года.

По версии ФСБ, "что-то пошло не так", когда гражданин Узбекистана принимал участие в операции по обнаружению причастных к организации незаконной переправки людей через границу.

В ФСБ утверждают, что Государственная пограничная служба Украины просила вернуть иностранца.

Информацию, которая подтверждала бы сведения ФСБ, украинская сторона не обнародовала.