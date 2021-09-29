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В СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку
20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины, экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Как уточнили в спецслужбе, производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", – отметили в СБУ.

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".

Теги: СБУ, коррупция, арест, Семен Семенченко, спецслужбы, Евгений Шевченко
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