Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявил, что голодает уже 40 дней

Экс-нардеп останется под стражей еще на два месяца Фото: KoshoveNko / Facebook

В сообщении отмечается, что 14 человек готовы были взять экс-нардепа на поруки, но судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста в полном объеме.

"Сегодня у меня юбилей – 40-й день голодания. Встречаю его в той самой, знакомой уже палате кардиореанимации. Голодание объявил бессрочно, в знак протеста против незаконного содержания в одиночке "на подвале СБУ", – написал Семенченко накануне, 7 сентября.

Он сообщил, что за это время потерял 25 кг. "Целую неделю шел крепкий запах ацетона, один раз госпитализировали, но сейчас самочувствие в норме, останавливаться не собираюсь", – подчеркнул экс-нардеп.

Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа . При этом он уточнил, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".