Семенченко выпустили из СИЗО. Суд отправил его под домашний арест

Вступительную и резолютивную часть определения опубликовали на странице экс-нардепа в Facebook.

В документе указано, что суд удовлетворил ходатайство защиты Семенченко и сменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Семенченко будет под домашним арестом до 14 сентября включительно. На него возложили ряд обязательств: являться в суд, к прокурору или следователю по каждому требованию, не покидать пределы Киева, сдать загранпаспорт и воздерживаться от общения с другими фигурантами производства. Также он будет носить электронный браслет.

Авторы сообщения на странице экс-нардепа уточнили, что Семенченко уже на свободе.