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Семенченко выпустили из СИЗО. Суд отправил его под домашний арест

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Семенченко смягчили меру пресечения
Семенченко смягчили меру пресечения
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Соломенский районный суд Киева на заседании 14 июля решил смягчить меру пресечения для подозреваемого в создании частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Вступительную и резолютивную часть определения опубликовали на странице экс-нардепа в Facebook.

В документе указано, что суд удовлетворил ходатайство защиты Семенченко и сменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Семенченко будет под домашним арестом до 14 сентября включительно. На него возложили ряд обязательств: являться в суд, к прокурору или следователю по каждому требованию, не покидать пределы Киева, сдать загранпаспорт и воздерживаться от общения с другими фигурантами производства. Также он будет носить электронный браслет.

Авторы сообщения на странице экс-нардепа уточнили, что Семенченко уже на свободе.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4507858619248877

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. "Все оружие, которое показали как якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. [...] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ", – заявил он.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что Семенченко предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: загранпаспорт, СИЗО, арест, Семен Семенченко, домашний арест, электронный браслет, суд, ЧВК
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