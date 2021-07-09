Семенченко объявили новое подозрение, инкриминируют хранение оружия – адвокат

По его словам, подозрение основано на показаниях о том, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

В тексте подозрения, которое есть в распоряжении "Украинской правды", сказано, что в апреле 2020 года Семенченко якобы отдал указание бывшему участнику ООС Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие на тренировочную базу в селе Сувид.

"Для этого Семенченко якобы дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. Весь ход операции якобы "был под личным контролем" последнего. После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона якобы дал Боровику $100 для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие", – отметили в материале.

Боровик с двумя другими фигурантами дела спрятали оружие на территории базы.

В тексте подозрения описан еще один эпизод со спрятанным по распоряжению Семенченко оружием.

"В подозрении не указывается, где, когда и за сколько Семенченко купил оружие и как оно у него появилось. В тексте говорится лишь о факте его укрытия якобы по указанию бывшего нардепа", – уточнили журналисты.

На странице Семенченко в Facebook 9 июля сообщили, что назначенное на сегодня судебное заседание в Соломенском районном суде Киева перенесли на 12 июля.

"Причина – неявка стороны обвинения. Оказывается, из 75 прокуроров, которые проходят по делу Семенченко, некому прийти на судебное заседание. Умышленно затягивают процесс. Наверное, в отпуск ушли, все сразу", – отмечается в сообщении.