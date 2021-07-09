Семенченко объявили новое подозрение, инкриминируют хранение оружия – адвокат

По его словам, подозрение основано на показаниях о том, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.
В тексте подозрения, которое есть в распоряжении "Украинской правды", сказано, что в апреле 2020 года Семенченко якобы отдал указание бывшему участнику ООС Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие на тренировочную базу в селе Сувид.
"Для этого Семенченко якобы дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. Весь ход операции якобы "был под личным контролем" последнего. После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона якобы дал Боровику $100 для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие", – отметили в материале.
Боровик с двумя другими фигурантами дела спрятали оружие на территории базы.
В тексте подозрения описан еще один эпизод со спрятанным по распоряжению Семенченко оружием.
"В подозрении не указывается, где, когда и за сколько Семенченко купил оружие и как оно у него появилось. В тексте говорится лишь о факте его укрытия якобы по указанию бывшего нардепа", – уточнили журналисты.
На странице Семенченко в Facebook 9 июля сообщили, что назначенное на сегодня судебное заседание в Соломенском районном суде Киева перенесли на 12 июля.
"Причина – неявка стороны обвинения. Оказывается, из 75 прокуроров, которые проходят по делу Семенченко, некому прийти на судебное заседание. Умышленно затягивают процесс. Наверное, в отпуск ушли, все сразу", – отмечается в сообщении.
24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.
Семенченко отрицает все обвинения. "Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. [...] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ", – заявил он.
Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.
Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.
На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.
Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.