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Семенченко объявили новое подозрение, инкриминируют хранение оружия – адвокат

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Семенченко подозревают в создании частной военной компании
Семенченко подозревают в создании частной военной компании
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Бывшему народному депутату Семену Семенченко сообщили о подозрении в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Об этом "Украинской правде" 9 июля сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош.

По его словам, подозрение основано на показаниях о том, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

В тексте подозрения, которое есть в распоряжении "Украинской правды", сказано, что в апреле 2020 года Семенченко якобы отдал указание бывшему участнику ООС Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие на тренировочную базу в селе Сувид.

"Для этого Семенченко якобы дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. Весь ход операции якобы "был под личным контролем" последнего. После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона якобы дал Боровику $100 для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие", – отметили в материале.

Боровик с двумя другими фигурантами дела спрятали оружие на территории базы.

В тексте подозрения описан еще один эпизод со спрятанным по распоряжению Семенченко оружием.

"В подозрении не указывается, где, когда и за сколько Семенченко купил оружие и как оно у него появилось. В тексте говорится лишь о факте его укрытия якобы по указанию бывшего нардепа", – уточнили журналисты.

На странице Семенченко в Facebook 9 июля сообщили, что назначенное на сегодня судебное заседание в Соломенском районном суде Киева перенесли на 12 июля.

"Причина – неявка стороны обвинения. Оказывается, из 75 прокуроров, которые проходят по делу Семенченко, некому прийти на судебное заседание. Умышленно затягивают процесс. Наверное, в отпуск ушли, все сразу", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4494463273921745

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. "Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. [...] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ", – заявил он.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

Теги: Украина, следствие, Семен Семенченко, обвинение, подозрение, ЧВК, нардеп
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