Семенченко объявил о бессрочной голодовке

"Семенченко продолжают незаконно удерживать в изоляторе СБУ уже шесть месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста. Его лишили права на свидания с родными и близкими, а СБУ угрожает уголовными делами уже и его жене", – говорится в сообщении.

Апелляционный суд сегодня перенес заседание на 13 сентября, причина переноса заключается в том, что материалы дела не передали из Соломенского районного суда Киева, указано в посте.

На этом заседании должны были рассмотреть жалобу на решение Соломенского суда об аресте Семенченко, сообщала в Facebook жена экс-нардепа Наталья Московец (Наталка Музыка) 19 августа.