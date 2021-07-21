"Никакого оружия у нас на базе не изымали". Семенченко рассказал о деле по созданию незаконной ЧВК

Следствие по этому делу отмечает, в частности, ссылаясь на видео самого Семенченко из соцсетей, что база организации имела все признаки военного тренировочного центра "со спецификой, не присущей для проведения охранной деятельности".

"Это участок, оформленный на физическое лицо, огражденный деревянным забором. И там рядом есть небольшая стена из мешков с песком и шлагбаум, имитирующий блокпост. Вот и весь тренировочный лагерь. И там домики стоят из алюминия. И там неоднократно происходили тренировки территориальной обороны", – объяснил Семенченко.

По его словам, в существовании самой базы СБУ состава преступления не видит. Он отметил, что в 2020 году правоохранители закрыли похожее уголовное производство по созданию незаконного вооруженного формирования в 2016–2018 годах, поскольку тогда не нашли оружия. В новом производстве, подчеркнул Семенченко, оружие уже есть.

"А где они его нашли? В километре от базы. Там нет образцов оружия никого из членов нашей ветеранской организации... То есть они поняли, что у них не получилось первый раз – там не было оружия – и вот вам оружие", – сказал он.

Экс-нардеп утверждает, что на базе тренировки прошли без оружия, с муляжами и габаритными макетами, которые там и изъяли.

"Непосредственно на территории никакого оружия не изымали. Вот это просто кокетливо СБУ не рассказала, что это за километр изъяли оружие... Я к оружию не имею никакого отношения", – подчеркнул Семенченко.