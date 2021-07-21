"Никакого оружия у нас на базе не изымали". Семенченко рассказал о деле по созданию незаконной ЧВК

Следствие по этому делу отмечает, в частности, ссылаясь на видео самого Семенченко из соцсетей, что база организации имела все признаки военного тренировочного центра "со спецификой, не присущей для проведения охранной деятельности".
"Это участок, оформленный на физическое лицо, огражденный деревянным забором. И там рядом есть небольшая стена из мешков с песком и шлагбаум, имитирующий блокпост. Вот и весь тренировочный лагерь. И там домики стоят из алюминия. И там неоднократно происходили тренировки территориальной обороны", – объяснил Семенченко.
По его словам, в существовании самой базы СБУ состава преступления не видит. Он отметил, что в 2020 году правоохранители закрыли похожее уголовное производство по созданию незаконного вооруженного формирования в 2016–2018 годах, поскольку тогда не нашли оружия. В новом производстве, подчеркнул Семенченко, оружие уже есть.
"А где они его нашли? В километре от базы. Там нет образцов оружия никого из членов нашей ветеранской организации... То есть они поняли, что у них не получилось первый раз – там не было оружия – и вот вам оружие", – сказал он.
Экс-нардеп утверждает, что на базе тренировки прошли без оружия, с муляжами и габаритными макетами, которые там и изъяли.
"Непосредственно на территории никакого оружия не изымали. Вот это просто кокетливо СБУ не рассказала, что это за километр изъяли оружие... Я к оружию не имею никакого отношения", – подчеркнул Семенченко.
24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.
Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.
Семенченко арестовали без права залога, но 14 июля его отправили под круглосуточный домашний арест до 14 сентября.
Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранту старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозе.
На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.
Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.
9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что Семенченко предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.