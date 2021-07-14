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СБУ подаст апелляцию на решение суда, которым Семенченко выпустили из СИЗО

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Семенченко сегодня смягчили меру пресечения
Семенченко сегодня смягчили меру пресечения
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Служба безопасности Украины обжалует решение Соломенского районного суда Киева, которым смягчили меру пресечения для подозреваемого в создании частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ. 

"Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который сегодня изменил меру пресечения для Семена Семенченко", – сказали там. 

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. "Все оружие, которое показали как якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. [...] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ", – заявил он.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.

14 июля его отправили под круглосуточный домашний арест до 14 сентября. 

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что Семенченко предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, СИЗО, Семен Семенченко, апелляция, домашний арест, Служба безопасности Украины
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