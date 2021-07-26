ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, Семенченко снова арестовали. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ
Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 26 июля.

Кадровые изменения в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух первых заместителей главы Службы безопасности Ивана Баканова – Руслана Баранецкого и Василия Малюка, а заместителя Баканова Сергея Андрущенко перевел на должность первого зама.

В Офисе президента заявили, что целью кадровых решений является подготовка СБУ к системной трансформации в рамках реформы ведомства.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что уволены также начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ генерал Андрей Наумов и советник главы СБУ Андрей Трипилка.

14 стран ЕС открыли границы

Согласно рекомендации Совета ЕС, европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Границы для украинских граждан открыли 14 стран Европейского союза. В большинстве случаев для въезда в эти страны необходимо свидетельство о полной вакцинации от COVID-19 либо свежий тест с отрицательным результатом.

Семенченко вновь арестовали

Соломенский районный суд изменил меру пресечения для подозреваемого в создании частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко. Судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ, заменив избранную 14 июля меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей. Семенченко арестовали в зале суда.

Финансовая пирамида B2B Jewelry

Сотрудники СБУ разоблачили организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry в новых фактах мошенничества. Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и области, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черкасской областях в домах руководства пирамиды и в магазинах. Работу части магазинов прекратили, их помещения опечатаны.

Четырем фигурантам производства сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

Олимпиада 2020 в Токио

На Олимпийских играх в Токио первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла поединок второго круга и пробилась в третий.

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в ОлимпиадеПричину отстранения в Национальном олимпийском комитете не указали.

По итогам третьего дня Олимпиады Украина в медальном зачете занимает 42-е место, деля его с Египтом, Монголией и Турцией.

Украинцы на Венецианском фестивале

На 78-м Венецианском кинофестивале Украина будет представлена тремя лентами. В рамках  форума состоится мировая премьера фильма "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича, а также фильма "Носорог" Олега Сенцова. В программе фестиваля запланирован также показ фильма "Цензорки" совместного производства Украины, Словакии и Чехии.

Теги: СБУ, Украина, Элина Свитолина, Олимпиада, Олег Сенцов, Семен Семенченко, Токио, кинофестиваль, правоохранители, Олимпиада 2020, Венецианский кинофестиваль, Валентин Васянович, Юлия Елистратова, финансовая пирамида, Михаил Подоляк, Андрей Наумов, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail
Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail
"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети
"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети
"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве
"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве
"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"
"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"
"Ох, слишком красив!" Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать
"Ох, слишком красив!" Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS