Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, Семенченко снова арестовали. Главное за день

Кадровые изменения в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух первых заместителей главы Службы безопасности Ивана Баканова – Руслана Баранецкого и Василия Малюка, а заместителя Баканова Сергея Андрущенко перевел на должность первого зама.

В Офисе президента заявили, что целью кадровых решений является подготовка СБУ к системной трансформации в рамках реформы ведомства.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что уволены также начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ генерал Андрей Наумов и советник главы СБУ Андрей Трипилка.

14 стран ЕС открыли границы

Согласно рекомендации Совета ЕС, европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Границы для украинских граждан открыли 14 стран Европейского союза. В большинстве случаев для въезда в эти страны необходимо свидетельство о полной вакцинации от COVID-19 либо свежий тест с отрицательным результатом.

Семенченко вновь арестовали

Соломенский районный суд изменил меру пресечения для подозреваемого в создании частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко. Судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ, заменив избранную 14 июля меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей. Семенченко арестовали в зале суда.

Финансовая пирамида B2B Jewelry

Сотрудники СБУ разоблачили организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry в новых фактах мошенничества. Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и области, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черкасской областях в домах руководства пирамиды и в магазинах. Работу части магазинов прекратили, их помещения опечатаны.

Четырем фигурантам производства сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

Олимпиада 2020 в Токио

На Олимпийских играх в Токио первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла поединок второго круга и пробилась в третий.

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в Олимпиаде. Причину отстранения в Национальном олимпийском комитете не указали.

По итогам третьего дня Олимпиады Украина в медальном зачете занимает 42-е место, деля его с Египтом, Монголией и Турцией.

Украинцы на Венецианском фестивале

На 78-м Венецианском кинофестивале Украина будет представлена тремя лентами. В рамках форума состоится мировая премьера фильма "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича, а также фильма "Носорог" Олега Сенцова. В программе фестиваля запланирован также показ фильма "Цензорки" совместного производства Украины, Словакии и Чехии.