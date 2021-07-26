ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Магазины B2B Jewelry опечатали, четырем фигурантам сообщили о подозрении – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
СБУ прекратила работу части магазинов B2B Jewelry
СБУ прекратила работу части магазинов B2B Jewelry
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry в новых фактах мошенничества.

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ 26 июля. 

На прошлой неделе сотрудники спецслужбы в рамках расследования провели 26 обысков в Киеве и области, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черкасской областях в домах руководства пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. 

В релизе сказано, что во время обысков нашли:

  • документы, которые имеют доказательное значение;
  • ювелирные изделия;
  • печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений;
  • мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
  • имущество, в том числе транспортные средства, приобретенные преступным путем. 

Работу части магазинов прекратили, их помещения опечатаны. 

Четырем фигурантам производства (их в СБУ называют кураторами пирамиды) сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). 

Для одного из них СБУ просила арест, но Печерский районный суд Киева избрал другую меру пресечения – в виде личного обязательства, уточнили в ведомстве. 

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Журналисты Bihus.info в марте 2020 года выяснили, что B2B Jewelry, которая называет себя ювелирным домом, действует по принципу финансовой пирамиды и предлагает покупателям схему возмещения стоимости купленных украшений. Вместе с украшениями компания продает свои сертификаты сверхвысокой доходности (до 416% годовых), самый дешевый стоит 1 тыс. грн.

Служба безопасности Украины в конце августа 2020 года сообщила, что разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. СМИ писали, что тогда следственные действия проходили в компании B2B Jewelry.

28 августа основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что магазины компании B2B Jewelry продолжают работать в обычном режиме. Он говорил, что информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности. Магазины тогда продолжали работать. 

8 сентября в СБУ сообщили, что трем фигурантам  – организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру – объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, СБУ, Одесса, Винницкая область, обыск, Харьковская область, Днепропетровская область, Ивано-Франковская область, Житомирская область, Черкасская область, мошенничество, расследование, обыски, Служба безопасности Украины, B2B Jewelry
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
  Рассыпчатый рис. Рецепт
  Рассыпчатый рис. Рецепт
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS