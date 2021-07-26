Магазины B2B Jewelry опечатали, четырем фигурантам сообщили о подозрении – СБУ

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ 26 июля.

На прошлой неделе сотрудники спецслужбы в рамках расследования провели 26 обысков в Киеве и области, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черкасской областях в домах руководства пирамиды и в магазинах B2B Jewelry.

В релизе сказано, что во время обысков нашли:

документы, которые имеют доказательное значение;

ювелирные изделия;

печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений;

мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;

имущество, в том числе транспортные средства, приобретенные преступным путем.

Работу части магазинов прекратили, их помещения опечатаны.

Четырем фигурантам производства (их в СБУ называют кураторами пирамиды) сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Для одного из них СБУ просила арест, но Печерский районный суд Киева избрал другую меру пресечения – в виде личного обязательства, уточнили в ведомстве.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube