Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry отправили под домашний арест

9 сентября состоится избрание меры пресечения третьему фигуранту дела об организации финансовой пирамиды.

Трем организаторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении, двух из них суд отправил под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. По данным "Украинской правды", речь о B2B Jewelry.

В СБУ отметили, что подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (мошенничество с финансами в составе преступной группировки и легализация средств) Уголовного кодекса Украины объявили организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру. Двух фигурантов отправили под круглосуточный домашний арест, избрание меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

Служба безопасности Украины в конце августа сообщила, что разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. СМИ писали, что тогда следственные действия проходили в компании B2B Jewelry.

28 августа основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что магазины компании B2B Jewelry продолжают работать в обычном режиме. По его словам, информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности.

"Наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба", – сказал Гонта.

31 августа издание LIGA.net сообщило, что обзвонило несколько магазинов B2B Jewelry в Киеве и регионах, там подтвердили, что действительно продолжают работать.

По данным Bihus.info, B2B Jewelry, которая называет себя ювелирным домом, действует по принципу финансовой пирамиды и предлагает покупателям схему возмещения стоимости купленных украшений. Вместе с украшениями компания продает свои сертификаты сверхвысокой доходности (до 416% годовых), самый дешевый стоит 1 тыс. грн.