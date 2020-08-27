СБУ заявила о ликвидации финансовой пирамиды. СМИ пишут, что речь о B2B Jewelry

Организаторы финансовой пирамиды присвоили более $250 млн, утверждается в пресс-релизе СБУ. НВ утверждает, что следственные действия прошли в компании B2B Jewelry, предлагавшей украинцам вернуть стоимость приобретенных в ее сети ювелирных украшений. Фирма опровергает факт вмешательства в ее деятельность.

Служба безопасности Украины разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. Об этом 27 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, ее организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица", – говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, к незаконной деятельности были причастны более 20 человек и свыше 100 юридических лиц.

Фотографии на сайте СБУ дают понять, что следственные действия прошли в сети B2B Jewelry, пишет НВ. В киевском офисе компании информацию опровергли, заявив, что работа не прекращалась и о действиях СБУ в компании якобы ничего не известно.

B2B Jewelry, возникшая как сеть по продаже ювелирных изделий завода "Шарм", действовала по принципу финансовой пирамиды, предлагая покупателям схему возмещения стоимости купленный украшений. Также компания предлагала приобрести свои сертификаты сверхвысокой доходности, не регистрируясь при этом как субъект финансового рынка. В марте 2020 года "Обозреватель" писал, что B2B Jewelry прекратила выплаты инвесторам, ссылаясь на вспышку коронавируса.