Организаторам многомиллионной финансовой пирамиды сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry

Организаторы и соучастники финансовой пирамиды подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем, сообщил Офис генерального прокурора Украины. LIGA.net и "Экономическая правда" предполагают, что речь идет о компании B2B Jewelry, которая торгует ювелирными изделиями.



Правоохранители сообщили, что по делу о финансовой пирамиде провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях Фото: ssu.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, проинформировала пресс-служба ведомства 1 сентября.

Фигуранты дела подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). Им еще не избрали меру пресечения.

По данным следствия, к организации пирамиды причастны более 20 человек, в схеме участвовало более 100 подконтрольных им юридических лиц.

"Участники преступной схемы собирали денежные средства граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем", – проинформировала прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемые проводили мощную рекламную кампанию, чтобы заманить в схему большее количество граждан, прежде всего из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Для легализации средств, как выяснили правоохранители, организаторы схемы приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По этому делу провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях. Правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта.

В Офисе генпрокурора не указали название финансовой пирамиды, но профильные медиа, в том числе LIGA.net и "Экономическая правда", предполагают, что речь идет о компании B2B Jewelry.

Служба безопасности Украины на прошлой неделе сообщила, что разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. СМИ писали, что тогда следственные действия проходили в компании B2B Jewelry.

28 августа основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что магазины компании B2B Jewelry продолжают работать в обычном режиме. По его словам, информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности.

"Наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба", – сказал Гонта.

31 августа издание LIGA.net сообщило, что обзвонило несколько магазинов B2B Jewelry в Киеве и регионах, там подтвердили, что действительно продолжают работать.

B2B Jewelry, возникшая как сеть по продаже ювелирных изделий завода "Шарм", действовала по принципу финансовой пирамиды, предлагая покупателям схему возмещения стоимости купленных украшений. Также компания предлагала приобрести свои сертификаты сверхвысокой доходности, не регистрируясь при этом как субъект финансового рынка. В марте 2020 года "Обозреватель" писал, что B2B Jewelry прекратила выплаты инвесторам, ссылаясь на вспышку коронавируса.