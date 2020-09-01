ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Организаторам многомиллионной финансовой пирамиды сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry

Организаторы и соучастники финансовой пирамиды подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем, сообщил Офис генерального прокурора Украины. LIGA.net и "Экономическая правда" предполагают, что речь идет о компании B2B Jewelry, которая торгует ювелирными изделиями.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители сообщили, что по делу о финансовой пирамиде провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях
Правоохранители сообщили, что по делу о финансовой пирамиде провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях
Фото: ssu.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, проинформировала пресс-служба ведомства 1 сентября.

Фигуранты дела подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). Им еще не избрали меру пресечения.

По данным следствия, к организации пирамиды причастны более 20 человек, в схеме участвовало более 100 подконтрольных им юридических лиц.

"Участники преступной схемы собирали денежные средства граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем", – проинформировала прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемые проводили мощную рекламную кампанию, чтобы заманить в схему большее количество граждан, прежде всего из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Для легализации средств, как выяснили правоохранители, организаторы схемы приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По этому делу провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях. Правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта.

В Офисе генпрокурора не указали название финансовой пирамиды, но профильные медиа, в том числе LIGA.net и "Экономическая правда", предполагают, что речь идет о компании B2B Jewelry.

Служба безопасности Украины на прошлой неделе сообщила, что разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. СМИ писали, что тогда следственные действия проходили в компании B2B Jewelry.

28 августа основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что магазины компании B2B Jewelry продолжают работать в обычном режиме. По его словам, информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности.

"Наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба", – сказал Гонта.

31 августа издание LIGA.net сообщило, что обзвонило несколько магазинов B2B Jewelry в Киеве и регионах, там подтвердили, что действительно продолжают работать.

B2B Jewelry, возникшая как сеть по продаже ювелирных изделий завода "Шарм", действовала по принципу финансовой пирамиды, предлагая покупателям схему возмещения стоимости купленных украшений. Также компания предлагала приобрести свои сертификаты сверхвысокой доходности, не регистрируясь при этом как субъект финансового рынка. В марте 2020 года "Обозреватель" писал, что B2B Jewelry прекратила выплаты инвесторам, ссылаясь на вспышку коронавируса.

Теги: подозрение, Офис генпрокурора, финансовая пирамида, B2B Jewelry, Николай Гонта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
  Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
  Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября
Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS