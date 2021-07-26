Мировые премьеры фильмов Сенцова и Васяновича состоятся на Венецианском фестивале – Госкино

Работать над фильмом "Носорог" Сенцов начал в 2012 году до ареста спецслужбами России Фото: usfa.gov.ua

Украина на фестивале будет представлена тремя лентами, созданными при государственной поддержке. В программе кинофорума запланирован показ фильма "Цензорки" режиссера Петера Керекеша совместного производства Украины, Словакии и Чехии.

"Фильм Васяновича "Отблеск" вошел в основную конкурсную программу и поборется за главную награду фестиваля – "Золотого льва". В фильме речь идет о враче-добровольце, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне", – отметили в Госкино.

Показ "Носорог" Сенцова состоится в программе "Горизонты". Работать над фильмом режиссер начал в 2012 году до ареста спецслужбами России.

"После освобождения в 2019 году работа над проектом была продолжена. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года", – отметили в релизе.

Лента "Цензорка" рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.