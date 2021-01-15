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15 января, 2021
 
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Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Южнокорейский режиссер фильма "Паразиты", который стал триумфатором 92-й церемонии "Оскар", Пон Джун Хо заявил, что находится в предвкушении и готов аплодировать всем великим фильмам, которые будут представлены на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Проведение фестиваля запланировано на сентябрь.

Пон Джун Хо на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" получил награду в категории "Лучший режиссер"
Пон Джун Хо на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" получил награду в категории "Лучший режиссер"
Фото: ЕРА

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо возглавит жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Его кандидатура была выдвинута художественным руководителем фестиваля Альберто Барбером и утверждена советом директоров, сообщается 15 января на официальном сайте мероприятия.

Комментируя свое назначение, режиссер заявил, что находится в предвкушении и готов аплодировать всем великим фильмам, которые будут представлены на кинофестивале.

Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября 2021 года. Он продлится до 11 сентября.

Фильм Пон Джун Хо "Паразиты" стал триумфатором 92-й церемонии "Оскар", получив награды в категориях "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший режиссер" и "Оригинальный сценарий".

"Паразиты" также принесли режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского фестиваля, премию BAFTA, награды Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США и "Золотой глобус".

Теги: Венецианский кинофестиваль, жюри, Пон Джун Хо
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