Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Южнокорейский режиссер фильма "Паразиты", который стал триумфатором 92-й церемонии "Оскар", Пон Джун Хо заявил, что находится в предвкушении и готов аплодировать всем великим фильмам, которые будут представлены на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Проведение фестиваля запланировано на сентябрь.

Пон Джун Хо на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" получил награду в категории "Лучший режиссер" Фото: ЕРА

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо возглавит жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Его кандидатура была выдвинута художественным руководителем фестиваля Альберто Барбером и утверждена советом директоров, сообщается 15 января на официальном сайте мероприятия.

Комментируя свое назначение, режиссер заявил, что находится в предвкушении и готов аплодировать всем великим фильмам, которые будут представлены на кинофестивале.

Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября 2021 года. Он продлится до 11 сентября.

Фильм Пон Джун Хо "Паразиты" стал триумфатором 92-й церемонии "Оскар", получив награды в категориях "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший режиссер" и "Оригинальный сценарий".

"Паразиты" также принесли режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского фестиваля, премию BAFTA, награды Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США и "Золотой глобус".