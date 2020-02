Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" южнокорейскому фильму "Паразиты"

Президент США Дональд Трамп не согласен с выбором Американской киноакадемии, наградившей "Оскаром" южнокорейскую картину "Паразиты" в номинации "Лучший фильм года".

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор Американской киноакадемии, присудившей "Оскар" южнокорейскому фильму "Паразиты" в номинации "Лучший фильм года", пишет издание BuzzFeed News.

"Вы видели, какой плохой была премия академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было?" – обратился Трамп к своим сторонникам во время митинга в штате Колорадо.

По мнению американского президента, учитывая наличие торговых проблем между США и Южной Кореей, киноакадемики должны были сделать выбор в пользу другого фильма.

В качестве альтернативы "Паразитам" Трамп предложил киноакадемикам вернуть классические голливудские фильмы "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет". Заявление Трампа вызвало одобрение у аудитории.

Комедийно-драматический фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил награды Американской киноакадемии в двух номинациях – "Лучший фильм года" и "Лучший иностранный фильм".

Дональд Трамп родился в 1946 году в США. В 2016 году он был избран президентом США, одержав победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. 73-летний Трамп является старейшим впервые избранным президентом США.

Трамп также стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.