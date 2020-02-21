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Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" южнокорейскому фильму "Паразиты"

Президент США Дональд Трамп не согласен с выбором Американской киноакадемии, наградившей "Оскаром" южнокорейскую картину "Паразиты" в номинации "Лучший фильм года".

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Трамп не согласен с выбором киноакадемиков
Трамп не согласен с выбором киноакадемиков
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор Американской киноакадемии, присудившей "Оскар" южнокорейскому фильму "Паразиты" в номинации "Лучший фильм года", пишет издание BuzzFeed News. 

"Вы видели, какой плохой была премия академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было?" – обратился Трамп к своим сторонникам во время митинга в штате Колорадо. 

По мнению американского президента, учитывая наличие торговых проблем между США и Южной Кореей, киноакадемики должны были сделать выбор в пользу другого фильма. 

В качестве альтернативы "Паразитам" Трамп предложил киноакадемикам вернуть классические голливудские фильмы "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет". Заявление Трампа вызвало одобрение у аудитории. 

https://www.facebook.com/BuzzFeedNews/videos/194615554936601/

Комедийно-драматический фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил награды Американской киноакадемии в двух номинациях – "Лучший фильм года" и "Лучший иностранный фильм". 

Дональд Трамп родился в 1946 году в США. В 2016 году он был избран президентом США, одержав победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. 73-летний Трамп является старейшим впервые избранным президентом США.

Трамп также стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент. 

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Оскар, Южная Корея, Дональд Трамп
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