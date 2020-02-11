Шарлиз Терон после церемонии "Оскар" пригласила гримера фильма "Скандал" к себе на ужин

Американская актриса Шарлиз Терон пригласила гримера фильма "Скандал" Кадзу Хиро к себе на ужин, чтобы отпраздновать его победу в номинации "Лучший грим и прическа".

Американская актриса Шарлиз Терон после церемонии награждения "Оскар" поужинала в неформальной обстановке с американским стилистом японского происхождения, обладателем премии "Оскар" за лучший грим и прически Кадзу Хиро. Черно-белое фото совместного ужина в гостиничном номере актриса и гример опубликовали на своих страницах в Twitter 10 февраля.

На фотографии Терон запечатлена лежащей на полурастеленной кровати в белом махровом халате. Кадзу Хиро держит в руках наполненную едой тарелку. На прикроватном столике стоят наполненные бокалы и трофей Хиро – золотая статуэтка "Оскар".

"Кадзу Хиро выиграл сегодня "Оскар", – написала актриса.

"Ужин после "Оскара" с Шарлиз, – в свою очередь прокомментировал фото гример.

Накануне церемонии актриса опубликовала твит, назвав Хиро своим другом. "Восхищаясь его талантом скульптора", – призналась Терон.

Absolutely blown away by this guy’s work last night at the LA Art Show. If you have a chance to check it out in person this weekend, I 100% recommend it. His sculptures are just unreal to witness in person. Kazu, your talent is unbelievable and I’m so lucky to call you a friend! pic.twitter.com/RFOzZLvcXQ — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) February 6, 2020

Американский художник-гример японского происхождения Кадзу Хиро уже удостаивался "Оскара" в номинации "Лучший грим и прически" за работу в фильме "Темные времена" – он помогал режиссеру создать образ Уинстона Черчилля, роль которого исполнял Гэрри Олдман.

Кадзу Хиро родился в японском городе Кито в 1970 году. В подростковом возрасте Хиро увлекся созданием театрального грима. Художник некоторое время сотрудничал с режиссером Акира Куросавой. Хиро является автором новаторских стилий в сфере живописи, фотографии и скульптуры. Личную жизнь художник не афиширует.

Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР. Актриса воспитывает двоих усыновленных детей. После разрыва отношений с актером Шоном Пенном в 2016 году Терон остается в статусе холостячки. Как и Кадзу Хиро, актриса проживает в Лос-Анджелесе.

Терон и Хиро познакомились на съемочной площадке фильма "Скандал", где Терон играла главную роль, а Кадзу Хиро работал над созданием образов. За свою работу художник был удостоен "Оскара".