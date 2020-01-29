Терон показала лицо без макияжа

Голливудская актриса Шарлиз Терон показала снимок без видимой косметики на лице.

Голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась в Instagram селфи без макияжа, на котором запечатлена лежащей рядом со своей собакой.

"Ленивое утро вместе с Джонни Юта", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lazy mornings feat. Johnny Utah * Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 28 Янв 2020 в 8:52 PST

У актрисы две собаки: Джонни и Беркли.

Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в Бенони, ЮАР. Известность ей принесли ленты "Два дня в долине" (1996), "Могучий Джо Янг" (1998), "Адвокат дьявола" (1997) и "Правила виноделов" (1999).

Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", Гильдии киноактеров США. В 2020 году Терон претендует на получение "Оскара".