"Форсаж 9". Вышел тизер фильма с Дизелем. Видео

На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили первый тизер девятой части фильма "Форсаж". В ролике показаны главный герой, Доминик Торетто, и его жена Летти. Она дает их сыну Брайану цепочку с крестом. "Твой папа дал мне это. А теперь я собираюсь дать это тебе. Для защиты. От того, что грядет", – говорит она. Роли исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Карди Би. Режиссер – Джастин Лин. Мировая премьера фильма намечена на 22 мая 2020 года.
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