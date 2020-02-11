В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало

В телевизионной адаптации фильма "Паразиты", получившего четыре "Оскара", канал НВО и южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо могут задействовать Марка Руффало.

В сериале будет пять или шесть серий Фото: markruffalo / Instagram

Американский телеканал НВО снимет сериал по фильму "Паразиты", получившему четыре "Оскара". Об этом сообщает Collider.

На главную роль пригласили актера Марка Руффало.

С режиссером оригинальной версии, Пон Чжун Хо из Южной Кореи, ведутся переговоры о деталях проекта. Он уже встретился с Руффало.

На данный момент разработка проекта на ранней стадии. В сериале будет пять или шесть эпизодов и он будет иметь сюжетные отличия от фильма. По словам Пон Чжун Хо, у него осталось много идей, которые не вошли в оригинальную ленту.

Фильм "Паразиты" получил четыре"Оскара" – в категориях "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий".

Марк Руффало трижды номинировался на получение премии "Оскар" за роли в картинах "Дети в порядке", "Ловец снов" и "Прожектор".

Вместе с Пон Чжун Хо работать над сериалом будут Адам МакКей — американский продюсер и режиссер, номинант ("Власть) и лауреат Оскара ("Игра на понижение") и его партнер по Hyperobject Industries Кевим Мессик. Дохо Чой из Kate Street Picture Company и Мики Ли, Чо Янг Ки и Фрэнсис Чунг из CJ Entertainment будут исполнительными продюсерами, Джерри Ко из CJ — со-EP, а Фред Ли из CJ — продюсером.