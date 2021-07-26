На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа

"В программе "Горизонты" представлены фильмы "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша, которые были созданы в копродукции с Украиной. А драма Валентина Васяновича "Отблеск" отобрана в главный конкурс фестиваля", – говорится в сообщении.
Полная программа Венецианского кинофестиваля 2021 опубликована на официальном сайте организаторов мероприятия.
В частности, в нее вошли фильмы:
"Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара (Испания);
"Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (Россия);
"Мона Лиза и кровавая Луна" режиссера Аны Лили Амирпур (США);
"На войне" Стефана Бризе (Франция);
"Сила собаки" Джейн Кэмпион (США) ;
America Latina Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия);
L’évènement Одри Диван (Франция);
"Официальный конкурс" Гастонома Дюпра и Мариано Кона (Испания);
Il buco режиссера Микеланджело Фраммартино (Италия);
Sundown режиссера Мишель Франко (Мексика);
"Человеческая комедия" Ксавье Джанноли (Франция);
"Незнакомая дочь" Мэгги Джилленхол (США);
"Спенсер" Пабло Ларраина (Чили);
Freaks Out режиссера Габриэля Майнетти (Италия);
Qui Rido Io режиссера Марио Мартоне (Италия);
"На работе 2" Эрика Матти (Филиппины);
"Не оставляй следов" Яна П. Матушинского (Польша);
"Холодный расчет" Пола Шредера (США);
"Рука Бога" Паоло Соррентино (Италия):
La Caja режиссера Лоренсо Вигаса (Венесуэла).
Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября 2021 года. Он продлится до 11 сентября.
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля возглавил южнокорейский режиссер Пон Джун Хо.