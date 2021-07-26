На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа

"В программе "Горизонты" представлены фильмы "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша, которые были созданы в копродукции с Украиной. А драма Валентина Васяновича "Отблеск" отобрана в главный конкурс фестиваля", – говорится в сообщении.

Полная программа Венецианского кинофестиваля 2021 опубликована на официальном сайте организаторов мероприятия.

В частности, в нее вошли фильмы:

"Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара (Испания);

"Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (Россия);

"Мона Лиза и кровавая Луна" режиссера Аны Лили Амирпур (США);

"На войне" Стефана Бризе (Франция);

"Сила собаки" Джейн Кэмпион (США) ;

America Latina Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия);

L’évènement Одри Диван (Франция);

"Официальный конкурс" Гастонома Дюпра и Мариано Кона (Испания);

Il buco режиссера Микеланджело Фраммартино (Италия);

Sundown режиссера Мишель Франко (Мексика);

"Человеческая комедия" Ксавье Джанноли (Франция);

"Незнакомая дочь" Мэгги Джилленхол (США);

"Спенсер" Пабло Ларраина (Чили);

Freaks Out режиссера Габриэля Майнетти (Италия);

Qui Rido Io режиссера Марио Мартоне (Италия);

"На работе 2" Эрика Матти (Филиппины);

"Не оставляй следов" Яна П. Матушинского (Польша);

"Холодный расчет" Пола Шредера (США);

"Рука Бога" Паоло Соррентино (Италия):

La Caja режиссера Лоренсо Вигаса (Венесуэла).