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26 июля, 2021
 
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На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа

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Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября
Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября
Фото: labiennale.org

На 78-м Венецианском кинофестивале покажут три украинских фильма. Об этом 26 июля сообщается на странице Украинской киноакадемии в Facebook.

"В программе "Горизонты" представлены фильмы "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша, которые были созданы в копродукции с Украиной. А драма Валентина Васяновича "Отблеск" отобрана в главный конкурс фестиваля", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/uafilmacademy/posts/1277198829349938

Полная программа Венецианского кинофестиваля 2021 опубликована на официальном сайте организаторов мероприятия. 

В частности, в нее вошли фильмы: 

  • "Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара (Испания);

  • "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (Россия);

  • "Мона Лиза и кровавая Луна" режиссера Аны Лили Амирпур (США); 

  • "На войне" Стефана Бризе (Франция);

  • "Сила собаки" Джейн Кэмпион (США) ;

  • America Latina Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия);

  • L’évènement Одри Диван (Франция);

  • "Официальный конкурс" Гастонома Дюпра и Мариано Кона (Испания);

  • Il buco режиссера Микеланджело Фраммартино (Италия);

  • Sundown режиссера Мишель Франко (Мексика);

  • "Человеческая комедия" Ксавье Джанноли (Франция);

  • "Незнакомая дочь" Мэгги Джилленхол (США);

  • "Спенсер" Пабло Ларраина (Чили); 

  • Freaks Out режиссера Габриэля Майнетти (Италия);

  • Qui Rido Io режиссера Марио Мартоне (Италия);

  • "На работе 2" Эрика Матти (Филиппины);

  • "Не оставляй следов" Яна П. Матушинского (Польша);

  • "Холодный расчет" Пола Шредера (США);

  • "Рука Бога" Паоло Соррентино (Италия):

  • La Caja режиссера Лоренсо Вигаса (Венесуэла).

Контекст:

Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября 2021 года. Он продлится до 11 сентября.

Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля возглавил южнокорейский режиссер Пон Джун Хо.

Теги: кино, Венеция, Олег Сенцов, Венецианский кинофестиваль
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