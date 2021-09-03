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Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

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Семенченко продолжает голодовку
Семенченко продолжает голодовку
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании. Об этом 3 сентября сообщили на странице Семенченко в Facebook.

"Во время заседания судьи несколько раз не давали возможность адвокатам прокомментировать позицию обвинения и ограничивали выступление Семена. Данное решение апелляционного суда никого не удивило – готовимся к следующему судебному заседанию", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4664793783555359

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. "Все оружие, которое показали как якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. [...] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ", – заявил он.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога, а 14 июля его отправили под круглосуточный домашний арест до 14 сентября.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что Семенченко предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

26 июля судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк принял решение об аресте Семенченко.

В ходе судебного заседания 2 сентября объявившему голодовку Семенченко стало плохоЕму вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации.

Теги: СИЗО, арест, Семен Семенченко, апелляционный суд, суд, ЧВК
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