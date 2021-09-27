Жена Семенченко сообщила, что он потерял сознание в изоляторе СБУ

"Утром, во время посещения, адвокат заметил, что Семен Семенченко закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки, Семен потерял сознание", – написала она.

Адвокат вызвал скорую, медики, по словам Музыки, привели арестованного в сознание и уехали.

"Медицинский работник СБУ сообщил, что следующее посещение только утром, и вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61-й день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, в сознании он или уже в коме, не будет", – написала Музыка.

По ее словам, в больницу Семенченко не отпускает СБУ.

В Facebook самого Семенченко также было опубликовано сообщение, в котором он подчеркивает, что прекращать голодовку не намерен. О потере сознания он не упоминает.

"Сегодня 61-й день моей бессрочной голодовки. Когда начинал, не думал, что столько выдержу, но человек может все. Спасибо за все письма поддержки и переживания, которые передает мне адвокат. Но свое решение я не буду менять", – говорится в сообщении.

Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".