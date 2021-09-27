ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Жена Семенченко сообщила, что он потерял сознание в изоляторе СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семенченко заявил, что прекращать голодовку не намерен
Семенченко заявил, что прекращать голодовку не намерен
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Экс-нардеп, экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, который держит бессрочную голодовку, потерял сознание в изоляторе. Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Московец (Наталка Музыка).

"Утром, во время посещения, адвокат заметил, что Семен Семенченко закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки, Семен потерял сознание", – написала она.

Адвокат вызвал скорую, медики, по словам Музыки, привели арестованного в сознание и уехали. 

"Медицинский работник СБУ сообщил, что следующее посещение только утром, и вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61-й день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, в сознании он или уже в коме, не будет", – написала Музыка.

По ее словам, в больницу Семенченко не отпускает СБУ.

https://www.facebook.com/natalka.muzika/posts/6243562192351823

В Facebook самого Семенченко также было опубликовано сообщение, в котором он подчеркивает, что прекращать голодовку не намерен. О потере сознания он не упоминает.

"Сегодня 61-й день моей бессрочной голодовки. Когда начинал, не думал, что столько выдержу, но человек может все. Спасибо за все письма поддержки и переживания, которые передает мне адвокат. Но свое решение я не буду менять", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4743439432357460

Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

Теги: СБУ, СИЗО, Семен Семенченко, голодовка, адвокат, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди
"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди
  "Как я буду все это вытягивать?" Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей
  "Как я буду все это вытягивать?" Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей
Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ
Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры
Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
День учителя: особенности и традиции праздника
День учителя: особенности и традиции праздника
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS