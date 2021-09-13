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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело МН17: обвинение объяснило, почему ищет свидетелей в Курске

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Суд в Нидерландах вынесет решение по делу MH17 не ранее конца 2022 года
Суд в Нидерландах вынесет решение по делу MH17 не ранее конца 2022 года
Фото: EPA

В Нидерландах во время слушаний по делу МН17 13 сентября сторона обвинения прокомментировала распространенную информацию о поиске Международной общей следственной группой (JIT) по делу авиакатастрофы фотографий, видео и документов в Курске. Об этом сообщает "Укринформ".

Нидерландский прокурор во время своего выступления отметила, что Россия отказывается сотрудничать, поэтому пришлось обратиться к жителям Курска.

"Был опубликован призыв к жителям Курска, а также видеообращение. Дело в том, что Россия передает недостоверную информацию, отказывается сотрудничать. Поэтому пришлось обратиться к жителям Курска", – сказала она во время своего выступления в суде.

По ее словам, расследование значительно продвинулось, но до сих пор продолжается.

"Мы не ожидаем, что расследование в отношении экипажа "Бука" и командования завершится раньше конца 2022 года", – отметила прокурор.

13 сентября слово в суде также было предоставлено 10 родственникам погибших пассажиров рейса МН17. После выступления стороны обвинения суд объявил заседание закрытым. Следующее состоится завтра, 14 сентября. На нем должны выступить еще восемь человек.

В общей сложности в суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель, начиная с 6 сентября.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Теги: Россия, Нидерланды, самолет, авиакатастрофа, MH17, Курск, расследование, JIT
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