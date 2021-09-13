Дело МН17: обвинение объяснило, почему ищет свидетелей в Курске

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу MH17 не ранее конца 2022 года Фото: EPA

Нидерландский прокурор во время своего выступления отметила, что Россия отказывается сотрудничать, поэтому пришлось обратиться к жителям Курска.

"Был опубликован призыв к жителям Курска, а также видеообращение. Дело в том, что Россия передает недостоверную информацию, отказывается сотрудничать. Поэтому пришлось обратиться к жителям Курска", – сказала она во время своего выступления в суде.

По ее словам, расследование значительно продвинулось, но до сих пор продолжается.

"Мы не ожидаем, что расследование в отношении экипажа "Бука" и командования завершится раньше конца 2022 года", – отметила прокурор.

13 сентября слово в суде также было предоставлено 10 родственникам погибших пассажиров рейса МН17. После выступления стороны обвинения суд объявил заседание закрытым. Следующее состоится завтра, 14 сентября. На нем должны выступить еще восемь человек.

В общей сложности в суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель, начиная с 6 сентября.