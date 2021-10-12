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Судебная реформа важна для укрепления устойчивости Украины и ее успеха – заявление саммита Украина – ЕС

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Судебную реформу в Украине начали в 2014 году
Судебную реформу в Украине начали в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Внедрение судебной реформы остается важным для укрепления устойчивости Украины и ее успеха. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 12 октября, документ опубликовала пресс-служба президента Украины.

В ЕС заявили, что "признали значительный прогресс", достигнутый Украиной в процессе реформ, и "согласились с необходимостью дальнейшего укрепления этих усилий".

"Мы вновь подтвердили, что всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины и ее будущего успеха. В этом контексте мы приветствовали принятие изменений в законы Украины "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей", которые имеют решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного Суда", – говорится в заявлении.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП. 

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу. 

Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, реформы, судебная реформа, суды, саммит Украина – ЕС, Евросоюз
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