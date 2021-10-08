Недоверие украинцев к суду сформировано информационными кампаниями по дискредитации правосудия – исследование

Участники брифинга считают, что отсутствие доверия к судебной власти неоднократно использовалось как повод для многочисленных реформ, которые создали нестабильные условия работы судебной системы Фото: hcj.gov.ua

Со ссылкой на исследование они сообщили, что в течение 2019–2021 годов в СМИ систематически "вливаются" оценочные комментарии экспертов грантовых организаций, которые дезинформируют людей и искажают общественное мнение о судах.

Аналитический мониторинг медиаполя по освещению деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины в период 2019–2021 годов отследил длительную информационную кампанию грантовых организаций, специализирующихся на вопросах судебной и антикоррупционной реформы. По его данным, особенно несбалансированной и агрессивной эта кампания стала в 2021 году: в медиа распространено 1206 публикаций представителей пяти-шести грантовых организаций, в которых негативно охарактеризована деятельность ВРП и ВККС, при этом часто их комментарии "совпадают до цитат", заявили участники брифинга.

"14% этих публикаций содержат откровенно оскорбительную лексику или прямые обвинения без фактов или нарратив, что все суды продажные. Такой стиль вообще недопустим для экспертных выступлений и комментариев. Некоторые эксперты, при этом, имеют по 500 выступлений в год, а иногда давали по 10 комментариев для СМИ в один день, что свидетельствует об организованной медиакампания", – прокомментировал Рейтерович данные исследования.

По его словам, до 2019 года опросы общественного мнения показывали постепенный рост доверия к судебной системе, но после произошел перелом и доверие начало снижаться. При этом граждане фактически безальтернативно получают информацию о работе судебной системы из упомянутых манипулятивных публикаций экспертов, считает он.

"Недоверие к судебной системе сформировано в ходе информационной кампании, которая активизировалась в 2019–2021 годах. Ее организовали ряд общественных организаций и, имея высокий уровень доверия со стороны граждан, за счет негативных комментариев и оценочных суждений искажали общественное мнение, что все суды в Украине являются коррумпированными и им нельзя доверять", – сказал эксперт.

Участники брифинга считают, что отсутствие доверия к судебной власти неоднократно использовалось как повод для многочисленных реформ, которые создали нестабильные условия работы судебной системы.

По словам заместителя председателя ВСП, в итоге сейчас в Украине вакантными остаются более 2000 судейских должностей, но для эффективного рассмотрения всего количества жалоб, которые сейчас поданы в суды всех уровней, нужно в пять раз больше судей.

"Никакой реальной реформы в судебной власти не происходит. Создана публичная атмосфера не только недоверия, но и полного неуважения, пренебрежения и неверия в обществе к работе судебной власти", – сказала Ставнийчук.

Она выразила опасения по поводу вероятности полного блокирования судебной системы в результате непродуманных реформаторских инициатив и давления на судей.