Вениславский считает, что изменения в судебной системе украинцы почувствуют в 2022 году

"На сегодняшний день инвесторы, к сожалению, не верят в то, что в украинских судах можно отстоять свое право на свои инвестиции, свое имущество. И это существенно тормозит внешние инвестиции. И граждане Украины также не доверяют судебной системе, поскольку очень часто мы видим очень одиозные решения, которые вызывают обоснованные сомнения. Поэтому судебная система – это будущее Украины как цивилизованной страны. А сопротивление судебной власти ставит под угрозу реформу", – сказал он.
Нардеп считает: главное, что нужно сделать, – "заполнить вакансии высокопрофессиональными и добропорядочными судьями". По данным Вениславского, таких вакансий сегодня более 2 тыс.
Он прогнозирует, что после формирования "очищенного" Высшего совета правосудия (ВСП) будет сформирована Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), количество вакансий уменьшится и суды начнут работать более эффективно.
"Это означает, что будут рассматриваться дела более оперативно, Высший совет правосудия будет привлекать к ответственности судей, на которых будут поступать жалобы. И все граждане почувствуют, что судебная власть начинает очищаться и работать в соответствии с идеями верховенства права, верховенства закона. [...] Очень много составляющих, которые в своей совокупности смогут возобновить доверие к судебной власти. Но мы над этим работаем системно. И я уверен, что в следующем году граждане уже почувствуют изменения, которые наступают в судебной системе", – объяснил Вениславский.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента Владимира Зеленского.
14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.
Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.
3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.
Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.
Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.
13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.
21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.