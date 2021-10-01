Вениславский считает, что изменения в судебной системе украинцы почувствуют в 2022 году

"На сегодняшний день инвесторы, к сожалению, не верят в то, что в украинских судах можно отстоять свое право на свои инвестиции, свое имущество. И это существенно тормозит внешние инвестиции. И граждане Украины также не доверяют судебной системе, поскольку очень часто мы видим очень одиозные решения, которые вызывают обоснованные сомнения. Поэтому судебная система – это будущее Украины как цивилизованной страны. А сопротивление судебной власти ставит под угрозу реформу", – сказал он.

Нардеп считает: главное, что нужно сделать, – "заполнить вакансии высокопрофессиональными и добропорядочными судьями". По данным Вениславского, таких вакансий сегодня более 2 тыс.

Он прогнозирует, что после формирования "очищенного" Высшего совета правосудия (ВСП) будет сформирована Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), количество вакансий уменьшится и суды начнут работать более эффективно.

"Это означает, что будут рассматриваться дела более оперативно, Высший совет правосудия будет привлекать к ответственности судей, на которых будут поступать жалобы. И все граждане почувствуют, что судебная власть начинает очищаться и работать в соответствии с идеями верховенства права, верховенства закона. [...] Очень много составляющих, которые в своей совокупности смогут возобновить доверие к судебной власти. Но мы над этим работаем системно. И я уверен, что в следующем году граждане уже почувствуют изменения, которые наступают в судебной системе", – объяснил Вениславский.