"Ответственность за реформу лежит на всех". Глава Венецианской комиссии призвал Совет судей немедленно делегировать представителей в Этический совет

Его заявление опубликовали на сайте комиссии 29 сентября.

Букиккио отметил, что создание Этического совета и принятие закона о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей – центральные элементы судебной реформы в Украине.

Он рассказал, что говорил о проведении реформы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Венецианской комиссии напомнил, что международные партнеры уже делегировали своих представителей в Этический совет. "Теперь необходимо, чтобы Совет судей Украины немедленно и без промедления произвел свои собственные назначения, которые необходимы для реализации реформы", – подчеркнул глава Венецианской комиссии.

Промедление в создании Этического совета "может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине", добавил он.

"Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех. Без Этического совета не может быть независимого и надежного Высшего совета правосудия и, в свою очередь, не может быть надежной Высшей квалификационной комиссии судей. Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной власти, но и для Украины в целом, для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу. Я также призываю компетентные органы принять все необходимые меры для того, чтобы Этический совет мог быть создан и эффективно и быстро выполнять свои задачи", – резюмировал глава Венецианской комиссии.