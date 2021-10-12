Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году Фото: depositphotos.com

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствующей в ЕС Словении в Украине Томаж Менцин.

"Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и более широкая география путешествий", – прокомментировал подписание соглашения президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Его результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечает "Европейская правда".