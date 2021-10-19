"Процесс вакцинации не получился таким, как задумывали". В Латвии вводят локдаун

Пакет мер должно утвердить правительство страны 20 октября. В случае принятия решения ограничения будут действовать до 15 ноября.

Предлагается ввести комендантский час с 20.00 до 5.00, продлить осенние каникулы на неделю, а после 1 ноября перевести учеников средней и старшей школы на дистанционное обучение, закрыть все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, закрыть парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания, запретить спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

Для населения будут возобновлены программы помощи.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс и Кариньш попросили прощения у вакцинированных жителей страны, признав, что ограничения вводятся из-за провалившегося процесса вакцинации, пишет портал.



"Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали", – сказал премьер-министр.