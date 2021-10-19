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"Процесс вакцинации не получился таким, как задумывали". В Латвии вводят локдаун

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Локдаун в Латвии продлится до 15 ноября
Локдаун в Латвии продлится до 15 ноября
Фото: EPA

Власти Латвии вводят локдаун в стране с 21 октября. Такое решение 18 октября принял кризисный совет под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, пишет портал Delfi.

Пакет мер должно утвердить правительство страны 20 октября. В случае принятия решения ограничения будут действовать до 15 ноября.

Предлагается ввести комендантский час с 20.00 до 5.00, продлить осенние каникулы на неделю, а после 1 ноября перевести учеников средней и старшей школы на дистанционное обучение, закрыть все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, закрыть парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания, запретить спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты). 

Для населения будут возобновлены программы помощи.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс и Кариньш попросили прощения у вакцинированных жителей страны, признав, что ограничения вводятся из-за провалившегося процесса вакцинации, пишет портал.

"Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали", – сказал премьер-министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, за время эпидемии в стране подтверждено 186,9 тыс. случаев болезни, 2897 человек умерло. В стране минимум одной дозой привились 1,02 млн человек. Население Латвии составляет 1,9 млн человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Латвия, вакцинация, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, локдаун, Кришьянис Кариньш
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