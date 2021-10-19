В России предложили объявить нерабочую неделю из-за вспышки COVID-19

В некоторых регионах со сложной эпидемической ситуацией право введения нерабочих дней хотят дать с 23 октября.

Голикова также заявила, что в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией предложили после 7 ноября ввести в регионах систему QR-кодов для посещения предприятий и организаций, которые не будут работать в указанный период. На такие объекты будут допускать только вакцинированных, переболевших COVID-19 и тех, кто сделает ПЦР-тест.

По словам чиновника, оперштаб по борьбе с коронавирусом предлагает российским регионам перевести невакцинированных и не переболевших COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию, сообщил "Интерфакс". Если такие ограничения примут, им разрешат выходить на улицы только в случае крайней необходимости.

В России на первую неделю ноября выпадают длинные выходные из-за празднования 4 ноября Дня народного единства. "РИА-Новости" со ссылкой на данные Роструда писало, что работать россияне будут с 1-го по 3 ноября, а отдыхать – с 4-го по 7 ноября.