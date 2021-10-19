В России предложили объявить нерабочую неделю из-за вспышки COVID-19

В некоторых регионах со сложной эпидемической ситуацией право введения нерабочих дней хотят дать с 23 октября.
Голикова также заявила, что в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией предложили после 7 ноября ввести в регионах систему QR-кодов для посещения предприятий и организаций, которые не будут работать в указанный период. На такие объекты будут допускать только вакцинированных, переболевших COVID-19 и тех, кто сделает ПЦР-тест.
По словам чиновника, оперштаб по борьбе с коронавирусом предлагает российским регионам перевести невакцинированных и не переболевших COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию, сообщил "Интерфакс". Если такие ограничения примут, им разрешат выходить на улицы только в случае крайней необходимости.
В России на первую неделю ноября выпадают длинные выходные из-за празднования 4 ноября Дня народного единства. "РИА-Новости" со ссылкой на данные Роструда писало, что работать россияне будут с 1-го по 3 ноября, а отдыхать – с 4-го по 7 ноября.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.
За минувшие сутки, 18 октября, в России зафиксировали максимальную смертность от COVID-19 – 1015 человек. До этого суточная смертность от коронавируса в России не превышала 1 тыс. человек. Всего с начала пандемии в РФ умерли 225,3 тыс. человек.
По состоянию на 19 октября в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 8,1 млн человек (из них более 33,7 тыс. – за последние сутки).