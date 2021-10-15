Из-за пандемии COVID-19 в мире увеличилась смертность от туберкулеза – ВОЗ

По данным ВОЗ, в 2020 году от туберкулеза умерло около 1,5 млн человек. В 2019-м было зафиксировано 1,4 млн смертей.

Одна из причин увеличения смертности – нарушение доступа к противотуберкулезным услугам и сокращение ресурсов. Во многих странах человеческие, финансовые и другие ресурсы были перераспределены с мероприятий борьбы против туберкулеза на меры реагирования на COVID-19, отмечают в организации.

Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз в 2020 году. Число людей, у которых впервые был диагностирован туберкулез, снизилось с 7,1 млн в 2019 году до 5,8 млн в 2020 году.

Увеличение числа смертей от туберкулеза произошло в основном в 30 странах, где самые большие проблемы с этим заболеванием (Индия, Индонезия, Китай, Филиппины и другие). ВОЗ прогнозирует, что число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этой болезни, может быть намного выше в 2021-м и 2022 годах.

По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек в настоящее время болеют туберкулезом, но у них не диагностировано это заболевание или о них официально не сообщается национальным властям.

Страны, в которых больше всего сократилось число уведомлений о туберкулезе в период с 2019-го по 2020 годы, – Индия (41%), Индонезия (14%), Филиппины (12%) и Китай (8%). На эти и 12 других стран пришлось 93% общего глобального сокращения уведомлений.

Также сократилось предоставление профилактического лечения туберкулеза. Около 2,8 млн человек получили доступ к профилактике в 2020 году, что на 21% меньше, чем в 2019 году. Кроме того, количество людей, прошедших курс лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза, сократилось на 15% (со 177 тыс. в 2019 году до 150 тыс. в 2020 году), что эквивалентно лишь примерно одному из трех нуждающихся.