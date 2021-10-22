Данилов заявил, что смертность от COVID-19 может превысить в Украине 1000 человек в сутки

"Мы только начинаем входить в этот пик. Большая проблема сегодня, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы, после чего у нас с вами рекорд по умерших от COVID-19. Это очень страшная ситуация. К большому сожалению, то, что я вам сейчас буду говорить, может, неприятно, но количество людей, которые будут гибнуть от COVID-19, может перевалить за 1000 человек, и проблема именно в вакцинации", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что 99,9% из тех, кто "отправляется на кладбище из-за COVID-19", не делали прививок.

"Если дальше кто-то желает отправлять туда своих родственников, близких – можете далее делать вид, что этого делать не нужно. Это очень важная вещь", – заявил Данилов.

По его словам, в Украине вакцин о коронавируса "более чем достаточно".

"Вакцина есть любая, и если наша страна не выйдет на 350–400 тыс. вакцинированных за сутки, у нас будет очень-очень большая проблема", – считает Данилов.