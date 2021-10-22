Данилов заявил, что смертность от COVID-19 может превысить в Украине 1000 человек в сутки

"Мы только начинаем входить в этот пик. Большая проблема сегодня, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы, после чего у нас с вами рекорд по умерших от COVID-19. Это очень страшная ситуация. К большому сожалению, то, что я вам сейчас буду говорить, может, неприятно, но количество людей, которые будут гибнуть от COVID-19, может перевалить за 1000 человек, и проблема именно в вакцинации", – сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что 99,9% из тех, кто "отправляется на кладбище из-за COVID-19", не делали прививок.
"Если дальше кто-то желает отправлять туда своих родственников, близких – можете далее делать вид, что этого делать не нужно. Это очень важная вещь", – заявил Данилов.
По его словам, в Украине вакцин о коронавируса "более чем достаточно".
"Вакцина есть любая, и если наша страна не выйдет на 350–400 тыс. вакцинированных за сутки, у нас будет очень-очень большая проблема", – считает Данилов.
В стране ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
На 22 октября в Украине сделали 15,4 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 6,8 млн украинцев.