Тищенко заявил, что вакцинировался, но сертификат показать не смог

"Я вакцинировался. Я считаю, что каждый должен вакцинироваться и уважать своих близких, окружающих людей. [...] Я уверен, что все должны понимать, что нужно вакцинироваться. Депутаты вакцинированы, потому что у нас нет намерения умирать. Мы хотим работать", – заявил Тищенко.
Парламентарий не уточнил, когда и каким препаратом вакцинировался. Кроме того, он не смог показать сертификат о получении прививок. По словам Тищенко, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено.
"Сейчас – нет [не могу показать]. Потому что у меня его нет. ["Дією" не пользуюсь], потому что я после работы в парламенте не пользуюсь мобильными телефонами. [...] Когда мы с женой куда-то путешествуем или когда я еду в командировку, я приношу свой сертификат и показываю его. И ПЦР-тест", – сказал Тищенко.
Журналисты напомнили нардепу о его коллеге по фракции Юрии Камельчуке, который неоднократно высказывался против вакцинации, а 19 октября критиковал намерения Рады проголосовать за постановление о допуске нардепов в парламент по COVID-сертификату.
Тищенко сказал, что Камельчук – "один человек из большинства, который так считает, а большинство считает, что вакцинироваться нужно".
"Камельчук – достойный народный депутат, я уверен, что он изменит свою позицию. Потому что позиция большинства – мы так договорились: если мы отстаиваем позицию большинства, то позиция меньшинства должна согласиться с решением. [...] Я думаю, Камельчук примет правильное решение", – добавил Тищенко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. На 22 октября в Украине сделали 15,4 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 6,8 млн украинцев.
По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).
Камельчук известен тем, что называл COVID-19 "выдуманной болезнью". Кроме того, он говорил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти", а политики демонстрируют "псевдовакцинацию".