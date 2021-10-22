Тищенко заявил, что вакцинировался, но сертификат показать не смог

По словам Тищенко, у него есть бумажный COVID-сертификат, а приложением "Дія" он не пользуется Фото: sluga-narodu.com

"Я вакцинировался. Я считаю, что каждый должен вакцинироваться и уважать своих близких, окружающих людей. [...] Я уверен, что все должны понимать, что нужно вакцинироваться. Депутаты вакцинированы, потому что у нас нет намерения умирать. Мы хотим работать", – заявил Тищенко.

Парламентарий не уточнил, когда и каким препаратом вакцинировался. Кроме того, он не смог показать сертификат о получении прививок. По словам Тищенко, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено.

"Сейчас – нет [не могу показать]. Потому что у меня его нет. ["Дією" не пользуюсь], потому что я после работы в парламенте не пользуюсь мобильными телефонами. [...] Когда мы с женой куда-то путешествуем или когда я еду в командировку, я приношу свой сертификат и показываю его. И ПЦР-тест", – сказал Тищенко.

Журналисты напомнили нардепу о его коллеге по фракции Юрии Камельчуке, который неоднократно высказывался против вакцинации, а 19 октября критиковал намерения Рады проголосовать за постановление о допуске нардепов в парламент по COVID-сертификату.

Тищенко сказал, что Камельчук – "один человек из большинства, который так считает, а большинство считает, что вакцинироваться нужно".

"Камельчук – достойный народный депутат, я уверен, что он изменит свою позицию. Потому что позиция большинства – мы так договорились: если мы отстаиваем позицию большинства, то позиция меньшинства должна согласиться с решением. [...] Я думаю, Камельчук примет правильное решение", – добавил Тищенко.