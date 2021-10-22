В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19. За сутки привились почти 270 тыс. человек

Всего в Украине сделали 15 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

Первую прививку получили 184 107 человек, вторую – 85 559.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 8 557 657 человек, вакцинацию завершили 6 829 174 человека. Всего в Украине сделали 15 386 831 прививку.

Предыдущий суточный рекорд вакцинации был зафиксирован накануне – 20 октября в Украине сделали более 251 тыс. прививок от коронавируса.

"95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные", – подчеркнули в министерстве.

По данным Минздрава, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 133 тыс. Еще 87 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 48 тыс. – AstraZeneca.

"Прививочный бум" в некоторых украинских регионах вызвало введение "красных" зон и ослабление ограничений для вакцинированных, считают в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики.