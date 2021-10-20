Введение "красных" зон в Украине вызывает "прививочный бум" – Киевская школа экономики

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы.

К 19 октября в Украине подтвердили 18,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число новых случаев за полгода. Рекордный прирост был 4 апреля – более 20,3 тыс. 18 октября в Украине от коронавируса умерло 538 человек – это абсолютный рекорд за все время эпидемии.

По информации Минздрава Украины, более 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация от коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине 19 октября сделали более 226 тыс. прививок от коронавируса. Всего с начала кампании по вакцинации сделали 14,9 млн прививок. Первую дозу получили 8,2 млн человек, завершили вакцинацию 6,7 млн украинцев.