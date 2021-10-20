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Введение "красных" зон в Украине вызывает "прививочный бум" – Киевская школа экономики

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В Украине 19 октября сделали более 226 тыс. прививок от COVID-19
В Украине 19 октября сделали более 226 тыс. прививок от COVID-19
Фото: ЕРА

Введение "красных" зон и ослабление ограничений для вакцинированных вызывают "прививочный бум" в некоторых украинских регионах. Об этом сказал 19 октября глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, его комментарий опубликовала пресс-служба KSE.

За последнюю неделю темпы вакцинации в Херсонской области, которая первая оказалась в "красной" зоне, выросли на 91%. Сейчас этот регион по количеству ежедневно введенных доз уступает лишь Киеву, сообщил Ганиченко.

"Благодаря региональным прыжкам в Украине удалось установить новый рекорд в 193 [тыс.] прививок в сутки. Ожидается, что это количество продолжит расти", – продолжил специалист.

По его словам, с нынешними ресурсами темпы вакцинации от COVID-19 в Украине можно нарастить до 250–350 тыс. прививок в сутки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы.

К 19 октября в Украине подтвердили 18,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число новых случаев за полгода. Рекордный прирост был 4 апреля – более 20,3 тыс18 октября в Украине от коронавируса умерло 538 человек – это абсолютный рекорд за все время эпидемии.

По информации Минздрава Украины, более 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация от коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине 19 октября сделали более 226 тыс. прививок от коронавируса. Всего с начала кампании по вакцинации сделали 14,9 млн прививок. Первую дозу получили 8,2 млн человек, завершили вакцинацию 6,7 млн украинцев.

Теги: Киев, Украина, Херсонская область, вакцинация, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Киевская школа экономики
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