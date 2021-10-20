Регионам поручили обеспечить введение 1,5 млн доз вакцины от коронавируса в неделю – Шмыгаль

В Украине сделали уже почти 15 млн прививок от коронавируса Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на заседании правительства 20 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас мы наблюдаем рекордное количество прививок за день, вчера их сделали более 225 тыс. Регионам поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры к вакцинации, чтобы выйти на показатель 1,5 млн прививок в неделю. Это позволит до конца года вакцинировать абсолютное большинство взрослого населения", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вакцины в стране сейчас достаточно для всех желающих привиться.

"Рекордное количество прививок сейчас делают именно в регионах, где введена "красная" зона. Я призываю людей не ждать "красных" зон, а вакцинироваться в своих регионах сейчас, до наступления пика эпидемии", – добавил премьер.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что его ведомство стремится к тому, чтобы к концу года в Украине от коронавируса было вакцинировано 70% взрослого населения.

"Делаем все возможное для этого. Сегодня у нас 24 млн [доз] вакцин. Если все средства массовой информации будут помогать, то успеем, – говорил Ляшко. – Нам нужно дойти до 70% вакцинированного населения, дальше будет жизнь. Мы поставили себе такую амбициозную цель. И если ее реализуем, карантинные ограничения весной будут совсем другими – минимальными".

В Украине к 13 октября сделали 14,86 млн прививок от коронавируса. Первую дозу получили 8,2 млн человек, завершили вакцинацию 6,65 млн украинцев. По состоянию на 1 июня, по данным Госстата, в Украине проживало 41,4 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляла 34 млн человек (70% – это 23,8 млн).