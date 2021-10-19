В 2021 году смертность в Украине выросла более чем на 16% – Госстат

Количество населения Украины на 1 сентября составила 41 342 500 тыс. человек.

С начала года в Украине умерло 439 430 человек, что на 16,2% больше, чем за первые восемь месяцев в 2020 году (378 315).

В то же время в стране за январь – август 2021 года родилось 180 828 детей, в прошлом году за аналогичный период – 193 138.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 41 живорожденный", – отметили в Госстате.

Инфографика: ukrstat.gov.ua