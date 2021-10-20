Использовали логотип медлаборатории и печати больниц. В Харькове пресекли фальсификацию COVID-сертификатов

"10 умельцев незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели наштамповать более 40 тыс. поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 млн грн", – отметили в МВД.
В отношении злоумышленников открыли производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Семерых членов группировки, включая организатора, задержали.
За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, сообщил 18 октября глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.