Использовали логотип медлаборатории и печати больниц. В Харькове пресекли фальсификацию COVID-сертификатов

"10 умельцев незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели наштамповать более 40 тыс. поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 млн грн", – отметили в МВД.

В отношении злоумышленников открыли производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Семерых членов группировки, включая организатора, задержали.

За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, сообщил 18 октября глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.